Bewerbungen von 42 Künstlern liegen vor

24.07.2006, — E-Mail verschicken

Mitgliederversammlung des Galerievereins Wendlingen Zwei Posten blieben vorerst unbesetzt

WENDLINGEN (sel). Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Galerievereins Wendlingen nahm die Diskussion um die Zukunft des Vereins und der städtischen Galerie zwar den zeitlich größten Rahmen ein (wir berichteten). Allen Zukunftsängsten und Ungewissheiten zum Trotz gab es auch Regularien abzuhandeln und Neuwahlen zu bestreiten.

Zu den Regularien der Mitgliederversammlung gehören die Berichte der Verantwortlichen. Horst Schwarzenberger legte als Schatzmeister die Rechnung offen, berichtete von wieder schwarzen Zahlen und wurde von der Versammlung einstimmig entlastet.

Ingrid Röhm, die seit fünf Jahren intensiv den Kontakt zur Presse hält und dafür sorgt, dass die Arbeit des Galerievereins und die Arbeit der in der Galerie ausstellenden Künstler transparent wird, trat am Donnerstagabend von ihrem Amt zurück. Edith Streppel als Erste Vorsitzende dankte ihr für ihren Einsatz mit einem Blumenstrauß. Den Bericht der Schriftführerin Laura Föhr übernahm Edith Streppel. Rolf Körber berichtete aus dem Arbeitskreis Ausstellungsplanung. Wir sind mit unserer Arbeit bekannt im ganzen Land und weit darüber hinaus, bemerkte Rolf Körber und wies auf das große Interesse von bundesweit tätigen Künstlern an Ausstellungsterminen in der Villa in der Weberstraße in Wendlingen hin. Allein für 2007 lägen bereits 42 Bewerbungen vor.

Gemeinsam arbeiten und lachen