Betreuungsgruppe trifft sich

25.09.2007, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN(aks). Auch im Oktober trifft sich die Betreuungsgruppe des Diakonievereins wieder jeden Montag (1., 8., 15., 22. und 29. Oktober), jeweils von 14 bis 17 Uhr, in den Räumen der Sozialstation, Albstraße 14 in Wendlingen. Die Betreuungsgruppe richtet sich an ältere Menschen, die unter einer leichten oder schweren Vergesslichkeit und unter Orientierungsschwierigkeiten leiden. Auch Besucher mit Stimmungsschwankungen, zu wenig sozialen Kontakten, anderen Erkrankungen wie beispielsweise Schlaganfall oder Parkinson finden hier einen angenehmen, geselligen Rahmen und ein Programm, das ihrer Erkrankung angepasst ist. Jeder Nachmittag wird von einer Fachkraft vorbereitet und begleitet, sie wird dabei von geschulten ehrenamtlichen Helferinnen unterstützt. So sind immer genug Mitarbeiterinnen anwesend, um auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes gezielt eingehen zu können. Der Diakonieverein möchte mit dieser Betreuungsgruppe pflegenden Angehörigen einen Nachmittag in der Woche eine Entlastung von den täglichen Pflege- und Versorgungsaufgaben bieten. Es wird ein Unkostenbeitrag pro Nachmittag erhoben; dieser wird unter Umständen von der Pflegekasse zurückerstattet. Bei Bedarf kann ein Fahrdienst in Anspruch genommen werden. Wer sich für einen Platz in der Betreuungsgruppe interessiert oder sich nur unverbindlich informieren möchte, kann sich gerne an die Leiterin Anne-Katrin Stuth unter Telefon (07021) 861305 wenden.