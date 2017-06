Betreuung im Sommer gesichert

Kooperation mit dem Jugendhaus wird auf die Sommerferien ausgedehnt – Anmeldung bis zum 23. Juni notwendig

Endlich Ferien. Doch wohin mit den Kindern, wenn Eltern arbeiten müssen? Gut wenn es im Rahmen der Ergänzenden Kommunalen Betreuung ein Ferienangebot gibt. Schlecht, wenn es nicht funktioniert. In Oberboihingen soll nun die Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Boing auch auf die Sommerferien ausgedehnt werden.

In den Sommerferien soll in Oberboihingen wieder eine Kinderbetreuung angeboten werden. sg

OBERBOIHINGEN. Was kann es schlimmeres für berufstätige Eltern geben, als sein Kind für eine Ferienbetreuung anzumelden, um dann festzustellen, dass das Angebot wegen zu geringer Anmeldezahlen nicht stattfinden kann? Passiert das einmal während der Ferien, findet man womöglich auch kurzfristig Ersatz. Doch wenn keines der Ferienangebote stattfinden kann, kommt Panik auf. Doch genau dies ist in Oberboihingen im vergangenen Jahr passiert. Wegen nicht erreichter Mindestanmeldezahlen mussten alle Ferienbetreuungsangebote in den Herbst-, Faschings- und Sommerferien abgesagt werden. „Durch den fehlenden Kontakt zu den Elternhäusern waren die Gründe für uns lange Zeit nicht ersichtlich und sind auch bis heute immer wieder nur Einzelmeinungen“, schreibt Hauptamtsleiter Bernd Edele in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung.