Besinnliche Zeit

29.12.2016

WENDLINGEN (pm). Auch im siebten Jahr war der „Lebendige Adventskalender“ in Wendlingen ein Innehalten in der hektischen Adventszeit und ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten. So trafen sich zum Ende der Veranstaltungsreihe viele Gäste im festlich geschmückten Hof von einer teilnehmenden Familie. In guter Tradition begleitete auch an diesem Abend ein Trio des Akkordeonclubs Wendlingen die vielen gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder. Nach besinnlichen Worten und einer lustigen „Lametta-Geschichte“ waren alle zu netten Gesprächen und Begegnungen eingeladen. So konnten sich alle auf das Weihnachtsfest einstimmen.