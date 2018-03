Begehung Alter Friedhof

07.07.2009

KÖNGEN (pm). 2007 beschlossen Vorstand und Beirat des Geschichts- und Kulturvereins Köngen in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung, den Alten Friedhof in seinem Erscheinungsbild aufzuwerten. Der Blick vom geschichtsträchtigen, idyllisch gelegenen Friedhof Richtung Westen mit den beiden seitlichen Fachwerkhäuschen an der Unterdorfstraße, dem Weishaar-Grab, dem Pfarrhaus und der Peter-und-Pauls-Kirche im Hintergrund ist malerisch schön. Freiwillige Helfer des Geschichts- und Kulturvereins Köngen und Mitarbeiter des Bauhofs haben seither fleißig Hand angelegt und die Häuschen farbig aufgefrischt, die Grabmale instand gesetzt, die Mauer und die Soldatengräber vom Gestrüpp befreit, das große Holzkreuz ersetzt und viele mehr. Die Gemeinde ließ einen Teil der Mauer restaurieren und sorgte für eine neue Bepflanzung. All dies will der Geschichts- und Kulturverein am Sonntag, 12. Juli, ab 11.30 Uhr (nach dem Gottesdienst) der Bevölkerung präsentieren und auch Erklärungen zur Geschichte des Friedhofs und der Grabmale geben. Eine kleine Gruppe von Bläsern des Posaunenchors wirkt mit. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.