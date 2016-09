Baugrubensicherung beginnt

05.09.2016, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Weitere Vorarbeiten zum Projekt „Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße“ – Bohrpfahlgründung

Wenn es nun zu Verzögerungen beim Albvorlandtunnel kommen wird, wie unsere Zeitung berichtet hat, so haben jetzt wenigstens die Arbeiten am Projekt „Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße“ und am Bau einer Straßenunterführung unter der Neckartalbahnlinie in Unterboihingen begonnen. „Planmäßig“, wie Stadtbaumeister Axel Girod sagte.