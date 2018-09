Bauen und Sanieren was das Zeug hält

In Wendlingen stehen in den nächsten Jahren etliche Hochbaumaßnahmen an

Einen Überblick über die Hochbaumaßnahmen, die bis zum Jahr 2022 in der Stadt Wendlingen geplant sind, hatten sich die Stadträte des Ausschusses für Technik und Umwelt vom Stadtbauamt erbeten. In der jüngsten Sitzung legte Stadtbaumeister Axel Girod ihn vor. Inklusive der veranschlagten Haushaltsmittel.

WENDLINGEN. Das Kinderhaus in der Ohmstraße dürfte im kommenden Jahr der wohl teuerste Bau sein, den die Stadt zu finanzieren hat. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen, sodass zwei der rund drei Millionen Euro im kommenden Jahr fällig werden und von der Verwaltung auch eingeplant sind. Je eine Million Euro sind für den Mietwohnungsbau in der Ohmstraße, für die Rathauserweiterung und die Fassadenrenovierung an der Ludwig-Uhland-Schule eingeplant. Nochmal mit 500 000 Euro schlägt die Renovierung der Drittelscheuer des Stadtmuseums zu Buche.