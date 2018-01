Barbara Born kandidiert

05.01.2018

Oberboihingerin bewirbt sich um Ohmdener Bürgermeisterposten

OBERBOIHINGEN/OHMDEN (pm). Der Weggang von Martin Funk nach Altbach kam für viele Ohmdener unerwartet. Am 4. März wird ein neuer Rathauschef gewählt. Mit der 49-jährigen Barbara Born aus Oberboihingen gibt es eine qualifizierte Bewerberin, die die Aufgabe in Ohmden als Chance sieht. Mit Beginn der Bewerbungsfrist hat sie ihre Unterlagen abgegeben.

Barbara Born hat das Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin an der Fachhochschule Ludwigsburg absolviert. Bei der Stadt Wendlingen ist sie seit 1994 und arbeitet als Abteilungsleiterin im Bereich Stadtplanung und Bauverwaltung. Zuvor war sie im Anschluss an das Studium beim Landratsamt Esslingen beschäftigt. „Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Verwaltung und dort überwiegend im Bereich ,Planen und Bauen‘ fühle ich mich für die Aufgabe in Ohmden bestens gerüstet“, erklärt Barbara Born.