Bahnübergang ist Vergangenheit

06.10.2018

Schützenstraße nun auch für Radler und Fußgänger endgültig geschlossen

WENDLINGEN (pm). Die Tage des Bahnübergangs Schützenstraße sind gezählt. Am kommenden Dienstag, 9. Oktober, nimmt die DB Netz den Bahnübergang, der bereits seit rund drei Monaten nur noch dem Fußgänger- und Fahrradverkehr zur Verfügung stand, vollständig außer Betrieb. Grund hierfür sind Arbeiten an der Steuerung des Bahnübergangs – Vorbereitungen für Ende November stattfindende Arbeiten an der Gleisstrecke.

Die Fußgänger und Fahrradfahrer von und nach Unterensingen und zu den Sportanlagen des TV Unterboihingen müssen dann bis zur Inbetriebnahme der neuen Straßenunterführung in der Taläckerstraße am 9. November den Umweg über die Bahnhofsunterführung am Bahnhof Wendlingen nehmen.