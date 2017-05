Aufklärung ist wichtig

Herr Grübel, hat die Bundeswehr ein Führungsproblem?

Markus Grübel, CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Esslingen, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium

Die Verteidigungsministerin hat in den vergangenen Tagen vielfach betont, dass die allermeisten Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr einen tadellosen Dienst leisten. Trotzdem können wir nach der Häufung von Vorfällen von Pfullendorf über Bad Reichenhall, Sondershausen bis Illkirch nicht mehr von Einzelfällen sprechen. In allen Fällen wurden Missstände lange unter dem Deckel gehalten. Wir müssen uns der Kritik offen und ehrlich stellen, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das hat die Verteidigungsministerin im Übrigen auch während ihres Besuches in Illkirch und am Donnerstag vor der Führungsspitze der Bundeswehr klargestellt.

Warum wurde das Thema unter der Decke gehalten?