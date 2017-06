Auf die Wahl eingestimmt

13.06.2017

Runder Tisch der SPD 60 Plus im Kreisverband in Wendlingen

WENDLINGEN (pm). Die Bundestagswahl war Thema beim letzten Runden Tisch der SPD 60 Plus Kreisverband Esslingen im Gasthaus Lamm in Wendlingen. Sebastian Schöneck, Juso-Vorsitzender Nürtingen/Filder und SPD Ortsvereinsvorsitzender von Frickenhausen, und Simone Höllmüller von der SPD-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart und stellvertretende Kreisvorsitzende, referierten über den Leitantrag der SPD-Programmkommission für das Regierungsprogramm, der den Titel „Mehr Zeit für Gerechtigkeit“ trägt.

Zunächst waren jedoch die Teilnehmer der Veranstaltung gefragt, Themen zu nennen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Wohnen, Steuergerechtigkeit, sichere Rente, Hartz-4-Reformen, Vertrauen in die Politik, Sozialstaat, Europa und Pflege wurden genannt. Sebastian Schöneck staunte, denn nur ein Teilnehmer nannte hier Europa. Bei den Jusos, so Schöneck, stehe Europa mit den anstehenden Herausforderungen viel weiter oben auf der Agenda.

Eine erfreuliche Entwicklung sei auch das Interesse vieler junger Menschen an einem sozialen, demokratischen und wirtschaftlich starken Europa, so der Juso-Vorsitzende. Man habe mit Martin Schulz einen Kanzlerkandidaten, der überzeugter Europäer sei. Das Thema Europa müsse im Wahlkampf einen hohen Stellenwert haben.