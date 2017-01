Annelies Rahm folgt auf Reinhard Lenk

18.01.2017, Von Sylvia Gierlichs

Gemeinderat gedenkt verstorbenem Ratskollegen

Bürgermeister Otto Ruppaner hieß Annelies Rahm im Gremium willkommen. Foto: Halw

KÖNGEN. Seit Oktober 2016 erst saß Reinhard Lenk im Köngener Gemeinderat. Er rückte ins Gremium nach, weil Dorothee Schuster ihr Ehrenamt aus beruflichen Gründen aufgeben musste. Nun ist Lenk am 1. Januar verstorben.

Als Optimist und bemerkenswerte Persönlichkeit bezeichnete Bürgermeister Otto Ruppaner Lenk in einem Nachruf, den er zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag verlas. Lenks Herz habe für die sozialen Belange der Gemeinde geschlagen, er sei Mitglied des Vorstands der Bürgerstiftung gewesen, habe großes Interesse an der offenen Jugendarbeit in Köngen und dem jüngsten gemeindlichen Zukunftsprojekt, dem Gemeinwesenhaus an der Burgschule gezeigt. „Voller Dank nimmt Köngen Abschied von einer Persönlichkeit, die in verschiedenen Ehrenämtern auch außerhalb des Gemeinderates viel für unsere Gemeinde geleistet und bewirkt hat“, sagte Ruppaner und bat die Anwesenden, sich zu einer Schweigeminute zu erheben.