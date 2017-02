Angst vor der Abschiebung in den Kosovo

Der an beiden Beinen amputierte Ejup Selmani und seine Familie wissen nicht, wie sie in der alten Heimat überleben sollen

KÖNGEN. Ejup Selmani ist ein positiv denkender Mensch. Er kam mit seiner Familie im Januar 2015 nach Deutschland. Wegen der immer schlimmer werdenden Erkrankung von Xhezide Selmani, Ejups Ehefrau, machten sie sich auf den langen Weg nach Deutschland. Asthma, dachte die Familie, sei das Problem der Mutter. Die Route führte über Ungarn, Serbien und Österreich nach München. Dann kamen Ejup Selmani, seine Frau Xhezide und die beiden Töchter Antigona und Arbnora in die Erstaufnahmestelle nach Karlsruhe. In Karlsruhe stellte sich heraus, das Xhezide einen schweren Herzfehler hat. In einer sofortigen Operation wurde der Frau ein Herzschrittmacher eingesetzt. Unzählige Medikamente muss sie seither täglich einnehmen.