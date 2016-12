Höhepunkt des Nürtinger Weihnachtsmarkts ist jedes Jahr der Adventsmarkt. Dicht an dicht drängen sich die Verkaufsstände in der Altstadt. Hunderte von Kerzen tauchen die historischen Gebäude in gedämpftes Licht. Und mitten in drin zieht Lucia mit ihrem Gefolge durch die engen Gassen. Tausende Besucher wollten sich dieses Ereignis am Wochenende nicht entgehen lassen.

