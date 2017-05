Kommentar

Affenzirkus

„Hallo. Moment. Können Sie die Eidechse nochmal zu mir herumdrehen?“ – Der Kameramann, der da noch eine Extrawurst gebraten bekommen wollte, war leider etwas zu spät zum Termin gekommen, als in Kirchheim drei Tiere in ihr Ersatzhabitat entlassen wurden. Und wollte natürlich nicht mit leeren Händen wieder nach Hause gehen. Aus seiner Sicht ganz verständlich. Also bat er die Biologin, die das Umsetzen demonstrierte, das Tier doch noch nicht sofort freizulassen, sondern die Szene so lange auszudehnen, bis auch er sie im Kasten hatte.