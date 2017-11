Änderungen im Zugverkehr

13.11.2017

WENDLINGEN (pm). Die Deutsche Bahn führt im Raum Stuttgart Arbeiten an der Signaltechnik durch. Es kommt dadurch zu Änderungen im Zugverkehr. In der Nacht von Dienstag und Mittwoch, 14. auf 15. November sowie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. November, jeweils zwischen 20 und 4 Uhr werden auf der Linie S 1 Kirchheim–Herrenberg zwischen Bad Cannstatt und Esslingen die Halte entfallen. Es fahren stattdessen Ersatzbusse. Von Dienstag, 14. bis Mittwoch, 15. November, zwischen 20 und 21 Uhr, verkehrt die Linie S 1 nur in den Abschnitten Herrenberg und Bad Cannstatt sowie Wendlingen und Kirchheim. Für die ausfallenden S-Bahnen zwischen Cannstatt und Wendlingen wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.