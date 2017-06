Adelsgeschlecht auf Spurensuche

21.06.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

113 Familienmitglieder aus dem Verband des Hauses Schilling besuchten die Kapelle im Hirnholz in Unterboihingen

Clemens Straub führte zusammen mit Simone Mayer, die ins Englische übersetzte, durch die Kapelle. Dekan Paul Magino und Straub hatten die Gäste vor der Kapelle begrüßt. Fotos: Kiedaisch

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Sie ist das älteste Gebäude in Wendlingen: die Kapelle Zu unserer lieben Frau im Hirnholz am Rand der Halde im Stadtteil Unterboihingen. Anhand dieser Kapelle lassen sich die wechselnden Ortsherren von Unterboihingen ablesen. In der Zeit der Reformation war dies Berthold Schilling von Cannstatt (gestorben 1553). Er, seine Ehefrau Apollonia von Wernau (+1567) und die zwei Töchter Barbara und Maria sind in der Gruft der Kapelle begraben. Ihre vier Grabplatten sind seit einer Renovierung der Kapelle im Innenraum in die Wand eingelassen. Nachfahren der Schilling von Cannstatt begaben sich am Freitag auf Spurensuche in Unterboihingen.