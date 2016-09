Ab Donnerstag Bauarbeiten auf A 8

Autofahrer sollen Anschlussstelle Wendlingen weiträumig umfahren

WENDLINGEN (pm). Im Bereich Wendlingen ist auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart eine Erneuerung der Fahrbahndecke des ersten Fahrstreifens notwendig, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Die Spur weist im Bereich kurz vor der Anschlussstelle bis nach dem Auffahrtsbereich auf die A 8 von der B 313 aus Richtung Plochingen kommend tiefe Spurrillen auf, die dringend saniert werden müssen. Der zu sanierende Streckenabschnitt hat eine Länge von etwa 2,7 Kilometer.

Die Sanierung beginnt am Donnerstag, 15. September, 20 Uhr, bis Montag, 19. September, 5 Uhr. Verkehrsteilnehmern wird geraten, über die gesamte Bauzeit hinweg die Anschlussstelle Wendlingen weiträumig zu umfahren.

Während der Bauarbeiten wird die Ausfahrt auf die B 313 bei der A 8 Anschlussstelle Wendlingen aus Richtung Ulm kommend in Fahrtrichtung Wendlingen/Plochingen/Esslingen gesperrt sein. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die vorherige Ausfahrt an der A 8 Anschlussstelle Kirchheim-Teck West zu benutzen. Auch die Auffahrt auf die A 8 von der B 313 aus Richtung Wendlingen/Plochingen/Esslingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart wird während der Bauzeit nicht möglich sein. Die Umleitung auf die A 8 über die Anschlussstelle Esslingen wird ausgeschildert.