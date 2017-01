7000 Jahre Siedlungsgeschichte belegt

21.01.2017

Archäologische Ausgrabungen an der ICE-Neubaustrecke bei Wendlingen: Vortrag von Grabungsleiterin fand großen Zuspruch

Einen Sensationsfund wie einen keltischen Münzschatz hat es hier nicht gegeben. Dafür haben 118 teils gut erhaltene Skelette aus dem frühen Mittelalter für eine große Überraschung gesorgt. Mit den archäologischen Ausgrabungen im Sommer auf der ICE-Baustelle konnten auch 7000 Jahre Siedlungsgeschichte in Wendlingen nachgewiesen werden.

WENDLINGEN. „Diesen Beleg gibt es nur an sehr wenigen Orten“, weiß Dr. Inga Kretschmer aus wissenschaftlicher und eigener Erfahrung. Die Leiterin der archäologischen Grabungen kam am Donnerstagabend zurück an den Ort, wo sie mit einem Team aus drei bis 13 Personen zehn Wochen lang neben der Autobahn in Wendlingen insgesamt 118 Grabstellen freilegte, dokumentierte und barg.