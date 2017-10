70 Jahre Singen zum Lob und zur Ehre Gottes

28.10.2017, — E-Mail verschicken

Ohne Unterbrechung singt die Unterboihingerin Berta Dieterle im Kirchenchor von St. Kolumban

Dekan Paul Magino ehrt die Sängerin Berta Dieterle. Foto: Forcht

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (gki/pm). Besondere Leistungen bedürfen besonderer Ehrung, und so freuten sich der katholische Kirchenchor und die Kirchengemeinde St. Kolumban Berta Dieterle für 70 Jahre aktives Singen im Kirchenchor zu überraschen. So geschehen kürzlich am Ende des Konzerts zum 260. Geburtstag des Kirchenchors.

„70 Jahre Singen im Kirchenchor das sind 3500 Probenbesuche, 70 mal Singen an Weihnachten und Ostern, aber auch 70 Karfreitage“, so formulierte Dekan Paul Magino die treue Leistung und das damit verbundene große Engagement von Berta Dieterle. Er überbrachte Glückwünsche, Dank und Anerkennung von Bischof, Dekanat, Kirchengemeinde und Kirchenchor.

Freudig und sichtlich gerührt nahm Berta Dieterle die Glückwünsche und den damit verbundenen Dank entgegen. Im Alter von 15 Jahren seien die Mädchen ihrer Klasse und sie vom damaligen Lehrer in die Singstunde eingeladen worden. Aber erst nachdem sie aus der Schule gekommen sei, hätten sie und ihre Sängerkameradinnen während des Gottesdienstes im Chor singen dürfen, erinnert sich die heute 85-Jährige an die Anfänge im Kirchenchor.