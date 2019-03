11.03.2019, — E-Mail verschicken

Eine Fußball-Lotterie ohne Sieger gab es gestern Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz des Hölderlin-Gymnasiums. 2:2 (2:0) endete das Landesliga-Spitzenspiel zwischen der TSV Oberensingen und Tabellenführer TSG Hofherrnweiler. Phasenweise war ein reguläres Fußballspiel aufgrund der Wetterverhältnisse fast unmöglich, es dominierte jeweils das Team, das mit dem stürmischen Wind im Rücken spielte.

Das, was sich in den insgesamt 99 Spielminuten auf dem Nürtinger Lerchenberg abspielte, hatte mit einer normalen Landesliga-Partie recht wenig zu tun. Es war meistens ein regelrechtes Lotteriespiel, wo der Ball am Ende landete. Darüber waren sich auch beide Trainer einig. „Das Spiel war total vom Wind bestimmt“, resümierte TSVO-Coach Andreas Bross das Windspiel. „Alle vier Treffer waren dem Wind geschuldet“, war für Gäste-Coach Benjamin Bilger klar. Vor allem im Lager des Tabellenführers war man sauer darüber, dass Schiedsrichter Maurice Kern die Partie unter diesen Bedingungen überhaupt anpfiff.