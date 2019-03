07.03.2019, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Am Freitag, 8. März, hat das Repair-Café in der Jugendwerkstatt der Alten Seegrasspinnerei in der Plochinger Straße 14 von 17 bis 19.30 Uhr geöffnet. Es bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, kaputte Gegenstände zu reparieren. Unterstützung erhalten sie hierbei von sachkundigen Helferinnen und Helfern. Mitgebracht werden können Gegenstände aus den Bereichen Holz, Metall, Elektro, Computer, Handy, Mechanik und Näharbeiten aller Art. Werkzeug und Material für alle möglichen Reparaturen ist vorhanden. Wartezeiten können mit einem Kaffee überbrückt werden.