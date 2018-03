Zum „Tag der Heimat“

16.09.2017, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN/WENDLINGEN (pm). Zur festlichen Veranstaltung zum Tag der Heimat 2017 am Sonntag, 17. September, in der Liederhalle in Stuttgart sind noch einige kostenlose Plätze im Bus frei.

Alljährlich im Monat September begeht der Bund der Vertriebenen – Vereinige Landsmannschaften den Tag der Heimat. Seit nunmehr 65 Jahren ist es ein Tag aller Deutschen – der Heimatvertriebenen und Heimatverbliebenen. Bei einem Heimatnachmittag, von 14 bis 17 Uhr, werden durch Chorlieder, Volksmusik und -tanz, Texte und Grußworte heimatliche Erinnerungen wach. Die Festrede hält Innenminister Thomas Strobl. Abfahrt in Nürtingen ist um 12 Uhr am Haus der Heimat; Abfahrt in Wendlingen ist um 12.15 Uhr am Zentralen Busbahnhof (ZOB). Anmeldungen nimmt der Kreisvorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Otto Kröner, unter Telefon (0 71 27) 3 34 06 entgegen.