28.02.2018

NECKARTAILFINGEN (pm). Am Donnerstag, 1. März, 16 Uhr, startet Walter Sihler den Workshop „Ein- und Verkaufen im Internet“ in der Liebenauschule Neckartailfingen. Am Dienstag, 6. März, ab 16 Uhr beginnt am gleichen Ort der beliebte Workshop „Erstellen eines Fotobuches“. Teilnehmer sollten ihre Urlaubsfotos oder -bilder mitbringen Anmeldungen werden noch unter Telefon (0 71 27) 3 55 57 oder per E-Mail an: Ino@son-neckartailfingen.de entgegengenommen.