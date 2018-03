Werksbesichtigung bei Tress

08.03.2018, — E-Mail verschicken

GROSSBETTLINGEN (pm). Am Donnerstag, 22. März lädt der Albverein Großbettlingen zu einer Werksbesichtigung beim Nudelhersteller Tress in Münsingen ein. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Kulturforum. In einer Filmvorführung werden die bei der Nudelherstellung verwendeten Rohstoffe und der Produktionsablauf vorgestellt. Eine Abschlusseinkehr ist im „Hirsch“ in St. Johann-Gächingen vorgesehen. Die Rückkehr in Großbettlingen ist gegen 19 Uhr geplant. Anmeldung und weitere Infos telefonisch bei Reinhardt Bosch unter (0 70 22) 4 56 32.