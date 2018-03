Weltgebetstag mit Frauenbund

27.02.2018

WENDLINGEN (pm). Zum ökumenischen gemeinsamen weltweiten Beten und Singen am Weltgebetstag laden dieses Jahr Frauen des südamerikanischen Staates Surinam ein. Sie haben die Liturgie des Gottesdienstes unter das Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ gestellt. Tradition hat die gemeinsame Vorbereitung und Feier des ökumenischen Weltgebetstags-Gottesdienstes, zu dem am kommenden Freitag, 2. März, 19 Uhr, in die katholische Kirche St. Kolumban eingeladen wird. Wie immer gibt es ab 18.45 Uhr ein Einsingen in der Kirche und im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit zur Begegnung im Gemeindezentrum St. Georg. Neben landestypischen Spezialitäten und Tee werden Informationen und Eindrücke von Surinam vermittelt.