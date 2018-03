Wanderung rund um Neuffen

29.10.2016, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (pm). Am Dienstag, 1. November (Allerheiligen), lädt der Schwäbische Albverein Oberboihingen zu einer herbstlichen Wanderung ein. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr im Schulhof der alten Schule in Oberboihingen, Schulstraße 2. Mit Privat-Pkws (Fahrgemeinschaften) geht es nach Neuffen. Am Parkplatz Schulzentrum beginnt die Rundwanderung, die über die Neuffener Heide und den Naturlehrpfad durch die Weinberge in den Ort führt. Am Ende ist eine Einkehr im Schützenhaus eingeplant. Die Wanderzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden bei einer Wegestrecke von etwa zehn Kilometer. Wanderführerin ist Marianne Schweizer, Telefon (0 70 22) 6 26 70).