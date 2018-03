Wanderung im Tiefenbachtal

17.02.2018, — E-Mail verschicken

GROSSBETTLINGEN (pm). Zu einer Wanderung im Tiefenbachtal lädt die Albvereinsortsgruppe Großbettlingen am Sonntag, 4. März, ein. Treffpunkt zur Abfahrt in Pkw-Fahrgemeinschaften zum Parkplatz Sonnenhof im Tiefenbachtal ist um 11.30 Uhr am Parkplatz beim kultur forum in Großbettlingen. Der Wanderweg führt vom Parkplatz Sonnenhof über den Kräuterbühl zum Waldrand beim Sportplatz in Reudern und von dort zu den Bürgerseen. Nach einer Pause geht’s weiter Richung Lindacheiche, dann aufwärts zum Mannsberg und hinüber zum Aussichtspunkt Käppele oberhalb von Dettingen/Teck. Von dort wieder zurück zum Parkplatz Sonnenhof. Die 14 Kilometer lange Wanderung mit 150 Höhenmetern im An-/Abstieg dauert circa vier Stunden reine Gehzeit. Abschlusseinkehr ist in Großbettlingen vorgesehen, anteilige Fahrtkosten werden erhoben. Weitere Infos unter Telefon (0 70 22) 4 44 86.