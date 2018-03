Wanderung am Abend

NT-REUDERN (pm). Zu einer Wanderung in den Abendstunden auf der Baßgeige lädt die Albvereinsgruppe Reudern am Samstag, 24. Februar, ein. Treffpunkt zur Abfahrt in Pkw-Fahrgemeinschaften zum Parkplatz Heidengraben am Ortseingang von Erkenbrechtsweiler ist um 17.30 Uhr am Ehrenmal in der Hülenbergstraße in Reudern. Die Wanderung führt vom Parkplatz zum Brucker Fels, dann am Albtrauf entlang zum Beurener Fels und zurück zum Ausgangspunkt. Bei Wanderung am Albtrauf ermöglicht Aussichten auf das Albvorland bei Nacht. Die Wanderstrecke ist circa sechs Kilometer lang mit 50 Höhenmetern. Die Gehzeit beträgt circa zwei Stunden. Gutes Schuhwerk (Wanderstöcke) und eventuell Stirnlampe mitbringen. Näheres bei Wanderführer Thomas Bachmann, Telefon (0 70 22) 93 95 03.