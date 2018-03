Vortrag über Krebs

NECKARTENZLINGEN (pm). Die Ursache fast ein Viertel aller Todesfälle in Deutschland ist ein Krebsleiden. Dennoch ist die Diagnose Krebs schon lange kein aussichtsloser Befund mehr. Auf die Frage „Krebs – was nun?“ gibt Dr. Alexander Golf, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Diabetologie, Gastroenterologie, Tumormedizin und Palliativmedizin der Medius-Klinik Nürtingen am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr in Neckartenzlingen Antwort. Golf schildert, was Hämatologie und Onkologie heute leisten können. Der Vortrag im Rahmen der Reihe „Nachgefragt“ beginnt um 19 Uhr in der Melchior-Festhalle, Metzinger Straße 10 in Neckartenzlingen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an die Veranstaltung steht der Referent für Fragen zur Verfügung.