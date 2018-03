Vorsicht beim Baden

27.07.2017

(pm) Aufgrund der Sommerhitze baden viele Personen auch an nicht ausgewiesenen Badestellen. Der DLRG Bezirk Esslingen warnt ausdrücklich vor dem Baden an nicht ausgewiesenen und unbewachten Badestellen im Landkreis Esslingen. Das Baden in unbeaufsichtigten Gewässern (Neckar, Bäche und Seen) ist äußerst gefährlich, insbesondere aufgrund von auftretenden Strömungen und Strudel in fließenden Gewässern. Personen sollten sich daher nicht in diesen Gewässern zum Baden aufhalten. An ausgewiesenen und bewachten Badestellen müssen die Baderegeln beachtet werden.