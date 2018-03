Vinzenzifest – Fest der europäischen Versöhnung

30.08.2014, Von Christa Ansel — E-Mail verschicken

Höhepunkt ist der Birnsonntag mit dem Besuch des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart und der Vinzenzirede von Knut Kreuch

Wendlingen feiert an diesem Wochenende das traditionelle Vinzenzifest. Längst ist aus dem Erntedankfest der Egerländer Wendlingens Stadtfest geworden. Über 20 Vereine aus der Stadt beteiligen sich und sorgen sich um das leibliche Wohl der vielen Gäste, die heute und morgen in der Stadt erwartet werden.

Auftritte der Kinder- und Jugendgruppen des Südwestdeutschen Gauverbandes werden auch morgen wieder begeistern. pm

WENDLINGEN. Das 63. Vinzenzifest steht wieder unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten. Für Winfried Kretschmann ist es ein Zeichen der Aussöhnung und Freundschaft. „Hier begegnen sich Menschen und Kulturen, tauschen sich aus, pflegen gemeinsam kulturelles Brauchtum und schließen Freundschaften.“ Das ursprünglich als Erntedankfest gegründete Vinzenzifest habe sich zu einem der größten und beliebtesten Brauchtums- und Trachtenfeste im Land entwickelt.

„Das Wendlinger Stadtfest lebt von den Beziehungen der Menschen untereinander, die über viele Jahre gewachsen sind“, meint Esslingens Landrat Heinz Eininger. Das Vinzenzifest stifte Gemeinsamkeit. Dialekt zu sprechen, alte Bräuche zu pflegen, werde auch von jungen Menschen wieder als kultureller Schatz empfunden.

Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel freut sich nicht nur über die gelungene Verbindung von Landes- und Gautrachtentreffen und dem Stadtfest, das Vinzenzifest habe immer auch politischen Charakter. Dem wolle man auch in Zukunft Rechnung tragen, „indem wir es als Fest der europäischen Versöhnung begehen“. In diesem Jahr kommt Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch nach Wendlingen. Am Sonntagmorgen gibt er in seiner Vinzenzirede Antwort auf die Frage „Ist Heimat noch zukunftsfähig?“.

Hoher Gast am Birnsonntag, dem Höhepunkt des Vinzenzifestes, ist in diesem Jahr Bischof Dr. Gebhard Fürst, der gemeinsam mit Dekan Paul Magino am Sonntagmorgen den Festgottesdienst auf dem Marktplatz halten wird.