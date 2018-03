Verwaltungsausschuss tagt

NÜRTINGEN (nt). Der Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss tagt am Dienstag, 28. November, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses in öffentlicher Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen der Betriebsplan 2018 für den Stadtwald Nürtingen und die Abwassergebühren mit einer Kalkulation der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2018 sowie einer Änderung der Abwassergebührensatzung. Weiter geht es mit Anträgen zur Aufstockung der Schulsozialarbeit an Max-Planck-Gymnasium und Hölderlin-Gymnasium um jeweils 50 Prozent sowie mit einer auf zwei Jahre befristeten Stellenschaffung im Rahmen des Paktes für Integration mit einem Umfang von 75 Prozent. Daran schließt sich die Regelung des Nachrückens nach dem Ausscheiden von Dieter Braunmüller aus dem Gemeinderat und die Neubesetzung der gemeinderätlichen Ausschüsse an. Es folgen die Neufassung der Mietbedingungen für das Geschirrmobil sowie der Bericht über laufende Planungen und Maßnahmen. Eröffnet wird die Sitzung mit der Bürgerfragestunde und der Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen.

Die Bekanntmachung der Sitzung und die Vorlagen zu den einzelnen öffentlichen Tagesordnungspunkten können auch im Rats- und Bürgerinformationssystem unter https://nuertingen.more-rubin1.de aufgerufen werden.