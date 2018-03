Über den Sinn des Todes

NEUFFEN (pm). Ein 45-minütiger Dokumentarfilm mit dem Titel „Danach war schon – über den Sinn des Todes“ wird am Dienstag, 13. März, um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Neuffen gezeigt. Anschließend ist bei der Veranstaltung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Neuffen ein Gespräch mit dem Filmregisseur Gerhard Stahl aus Göppingen geplant.

In dem Film berichten fünf betagte Christen von ihrem Leben, von prägenden Momenten, von dem, an was sie glauben, was sie durchs Leben brachte und bringt. Was kommt nach dem Tod? Wie hilft der Glaube? Was ist der Sinn des Lebens? Der Film hinterfragt christliche Werte und zieht Bilanz: Oftmals hart und direkt, aber auch voller Lebensfreude, Humor und Hoffnung.