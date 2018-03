Über das Tanzen

05.10.2013, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Tanzen hält fit, regt Herz und Kreislauf an, hebt die Lebensfreude und bringt Körper und Geist in Einklang. Im Kreis netter Menschen ist Tanzen die ideale Form, sich fit zu halten und sich eine positive Lebenseinstellung zu bewahren. In ihrem Vortrag gibt Renate Matrohs, unterstützt von Teilnehmern des „Offenen Tanztreffs“, Einblicke in das gemeinsame Tanzen. Renate Matrohs leitet den Offenen Tanztreff im MiT. Die Treffen finden in etwa zweiwöchigem Abstand immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr statt. Bei diesen Tanzformen geht es nicht um Standardtänze, sondern um internationale Volkstänze und Folkloretänze aus aller Welt. Man kann als Einzelperson teilnehmen und muss keinen Partner haben oder mitbringen. Wer sich einen Einblick in den Freien Tanz verschaffen, das Tanzen einmal ausprobieren oder einfach nur zuschauen möchte, ist eingeladen am Dienstag, 8. Oktober, 15 Uhr im Bürgertreff MiT, Am Marktplatz 4, Wendlingen. Der Eintritt ist frei.