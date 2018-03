„Treff in Hardt“ im April

NT-HARDT (pm). Am Freitag, 4. April, findet wieder von 19 bis 23 Uhr der „Treff in Hardt“ in der Pfeiferstube in der Gemeindehalle statt. Beim letzten Treff in Hardt im März wurden über 30 Bürger begrüßt.