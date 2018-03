Treff in Hardt

NT-HARDT (pm). Am Freitag, 2. März, findet wieder der „Treff in Hardt“ statt. Immer am ersten Freitag im Monat begrüßen freiwillige Helfer aus dem Ortsteil die Bürger von 19 bis 23 Uhr in der Pfeiferstube der Gemeindehalle. Für den Termin am 6. Juli in der Vereinshütte des SV Hardt in den Schlagwiesen werden noch freiwillige Helfer gesucht. Interessenten können sich bei der Ortschaftsverwaltung Hardt melden.