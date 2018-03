Stuttgarter Stäffelestour

WENDLINGEN (pm). Die Ortsgruppe Unterboihingen des Schwäbischen Albvereins lädt am Sonntag, 25. Februar, zu der beliebten Stäffelesrunde ein. Bergauf geht es vom Hauptbahnhof zur Uhlandshöhe, bevor es wieder bergab über die Sünderstaffel in den Kessel geht. Treffpunkt ist um 12 Uhr an Gleis 1 am Bahnhof in Wendlingen. Die reine Gehzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Wanderführer sind Renate und Hans Aldinger.