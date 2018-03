Stammtisch der Postsenioren

NÜRTINGEN (dh). Die Postseniorengruppe Nürtingen trifft sich zu ihrem ersten Stammtisch in diesem Jahr am Dienstag, 13. März, um 14.30 Uhr in der Gaststätte Schützenhaus in Großbettlingen. Günter Wahler wird an diesem Nachmittag in einem Filmbeitrag den Mehrtagesausflug 2017 nach Mecklenburg-Vorpommern nochmals in Bild und Ton in Erinnerung bringen. Aus organisatorischen Gründen ist diesmal eine Anmeldung bis zum Freitag, 9. März, telefonisch unter (0 70 22) 4 61 10 nötig.