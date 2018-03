Sprechstunde Beschwerdestelle

NÜRTINGEN (pm). Die nächste Sprechstunde der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) ist am Donnerstag, 8. März, von 16 bis 17 Uhr im Bürgertreff. An die Beschwerdestelle können sich psychisch kranke Menschen, ihre Angehörigen und Interessierte wenden, wenn sie Informationen benötigen oder wenn sie Anregungen, Fragen, Beratungsbedarf oder Beschwerden im Zusammenhang mit stationärer oder ambulanter Therapie, Unterbringung, Arbeiten oder psychosozialer Begleitung und Betreuung haben. Die IBB-Stelle ist eine unabhängige Einrichtung für den Landkreis Esslingen. Die Sprechstunde in Nürtingen findet in der Regel am zweiten Donnerstag im Monat statt. Weitere Informationen unter Telefon (01 72) 8 41 15 03 oder (07 11) 12 29 92 92.