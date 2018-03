Spielraum-Kurs

NÜRTINGEN (drk). Am Mittwoch, 28. Januar, startet beim DRK-Familienzentrum ein neues Kursangebot für Kinder im Alter von sechs bis zehn Monaten. „Spielraum“ ist nach der pädagogischen Haltung von Emmi Pikler konzipiert: In einer vorbereiteten Umgebung können die Kinder verschiedene Materialien und Bewegungselemente entsprechend ihrem eigenen Interesse, Tempo und Entwicklungsstand entdecken und nutzen. Sie werden dabei achtsam und beobachtend begleitet – das freie Spiel steht im Vordergrund. Der Kurs findet wöchentlich, vom 28. Januar bis 25. März, an neun Vormittagsterminen mit jeweils 90 Minuten statt. Zur Einführung in das Spielraumkonzept ist ein El- ternabend am 21. Januar geplant. Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 14. Januar unter Telefon (0 70 22) 3 04 09 50 (Marion Reißing); E-Mail: kinderkrippe@drk-familienzentren.de.