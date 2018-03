Sonnenblumenfest und Markt

13.09.2012

KÖNGEN (pm). Auch dieses Jahr findet wieder der traditionelle Herbstmarkt in der Ortsmitte Köngen statt. Der Krämermarkt ist am Sonntag, 16. September, von 11 bis 18 Uhr. Am Ochsenbrunnen gibt es einen Kinderflohmarkt (Teilnehmer bis 14 Jahre, kostenlos und ohne Anmeldung). Gegen 13 Uhr findet die Versteigerung von nicht abgeholten Fundsachen am Stöffler-Platz/Rathaus statt. Das Ganze wird vom Sonnenblumenfest des Werberings mit verkausoffenem Sonntag von 12 und 17 Uhr in der Ortsmitte mit attraktiven Aktionen für Jung und Alt umrahmt. Für die kleinsten Besucher steht am Stöffler-Platz ein Kinderkarussell bereit.

Parkmöglichkeiten gibt es insbesondere auf dem Hartplatz bei der Lindenturnhalle. Behindertenparkplätze sind im direkten Anschluss ans Marktgebiet in der Blumenstraße (Nähe Seniorenzentrum) eingerichtet.