Sitzung des Gemeinderats

24.02.2018

WENDLINGEN (pm). Zur Sitzung des Gemeinderats in Wendlingen ist die Bevölkerung am Dienstag, 27. Februar, eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Die Tagesordnung umfasst folgende Themen: Einwohnerfragestunde; Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung; Abschließende Beratung der Anträge der Fraktionen zum Haushalts- und Finanzplan 2018; Beschluss der Haushaltssatzung 2018 mit Finanzplan und Beschluss der Wirtschaftpläne 2018 der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung zum Haushalts- und Finanzplan 2018; Auswahl und Beauftragung eines Planungsbüros zur Neugestaltung des Bereichs Ludwigstraße und Lauter; Kostenfortschreibung zur Fassaden- und Dachsanierung an der Ludwig-Uhland-Schule; Präsentation der Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2017; Rahmenbedingungen und Regelungen zur Personalbemessung für Betreuungsmodelle in den Kindertageseinrichtungen; Neugestaltung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen zum 1. September 2018; Vorstellung verschiedener Varianten für die endgültige Festlegung des städtebaulichen Konzepts zum Bebauungsplan Steinriegel I; Übernahme der Flüchtlingsunterkünfte in der Ötlinger Straße 30 und in der Heinrich-Otto-Straße 4; Schaffung einer hauptamtlichen Stelle in der Schulmensa für das Bildungszentrum Am Berg; Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung; Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung im Rechnungsjahr 2017; Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der Stadtbau Wendlingen und Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau: Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 sowie Verwendung des Bilanzgewinns; Bekanntgaben; Anträge, Anfragen, Verschiedenes.