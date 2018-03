Schulkunst in der Galerie

NECKARTENZLINGEN (pm). Am Sonntag, 18. Mai, findet die dritte Vernissage in diesem Jahr in der Galerie im Rathaus statt. Diesmal werden Arbeiten aus dem Kunstunterricht der Realschule Neckartenzlingen zu sehen sein. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Bilderwelt der Schüler der Realschule. Malerei, Grafik und Druckgrafik aus den verschiedenen Klassenstufen werden präsentiert. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr. Bürgermeister Herbert Krüger wird das Grußwort sprechen. In die Ausstellung wird ein Vertreter der Realschule einführen.