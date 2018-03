Schönbuchschau

04.11.2016, — E-Mail verschicken

WALDDORFHÄSLACH (pm). Am kommenden Wochenende findet in Walddorfhäslach die Schönbuchschau statt. Kleintierzüchter aus Häslach, Pfrondorf und Steinenbronn stellen am 5. und 6. November in der Ausstellungshalle des Kleintierzüchtervereins Häslach über 100 Kleintiere wie Kaninchen, Hühner, Enten und Tauben aus. Die Ausstellung ist am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.