Schnittkurs für Damen

28.02.2018, — E-Mail verschicken

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (pm). Der Verein für Obstbau, Garten und Landschaft bietet auch in diesem Jahr den inzwischen etablierten Schnittkurs exklusiv für Damen an. Fachwart Erhard Gneiting wird den Kurs am Samstag, 3. März, 13.30 Uhr, leiten. In diesem Jahr wird ein Erhaltungsschnitt an den bereits vor zwei und drei Jahren geschnittenen alten Bäume gemacht. Treffpunkt ist in Frickenhausen-Linsenhofen an der Ecke Mühltobelstraße/Haldenstraße.