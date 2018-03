Reise nach Millstatt am See

23.02.2018

WENDLINGEN (pm). Im Kärntener Oberland liegt malerisch umrahmt von Bergen und zentral am Millstätter See die Gemeinde Millstatt, mit der die Stadt Wendlingen seit 25 Jahren durch eine aktive Partnerschaft verbunden ist. Vom 22. bis 25. Juni besteht für Bürger wieder die Gelegenheit, Millstatt zu besuchen, eingebunden in ein erlebnisreiches Programm. Bereits am Ankunftstag wird bei einem geführten Spaziergang die kulturell und landschaftlich schöne Partnergemeinde von Wendlingen in Kärnten näher gebracht. An den weiteren Tagen lernt man bei einer Kärntner Seenrundfahrt, mit der bekannten Fremdenführerin Gerti Baumberger, den Feldsee, Ossiachersee und Faakersee kennen. Weitere Informationen über Sehenswürdigkeiten und Übernachtung sind zu erfahren bei Herbert Durst, Telefon (0 70 24) 27 71.