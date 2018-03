Projektchor startet durch

WENDLINGEN (pm). Im kommenden Jahr feiert der Chor Acapella des Gesangvereins Eintracht 1886 Unterboihingen seinen 20. Geburtstag. Um diesen Anlass gebührend feiern zu können, beginnt ab sofort das Chor-Projekt 3, bei dem drei Konzerte anvisiert werden. Beim Konzert zu Projekt 1 „Best of 20“ am 24. Februar 2018 im Treffpunkt Stadtmitte werden die Highlights der letzten 20 Jahre präsentiert. Bei Projekt 2 „Das Chöretreffen“, am 28. April 2018 im Treffpunkt Stadtmitte, kommen Chöre der Region und tragen lustige Liedern vor. Projekt 3 ist ein Kirchenkonzert am 8. Juli 2018 in der katholischen Kirche St. Kolumban und steht im Zeichen der Gospels und Spirituals.

Die Proben des Projektchores haben bereits begonnen und finden immer montags um 19.30 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte statt. Die Projektleiter freuen sich über weitere Sänger, egal, ob nur für ein Projekt oder für alle.

Weitere Infos: www.eintracht-unterboihingen.de oder per E-Mail bei Doris Langeneck unter doris.langeneck@eintracht-unterboihingen.de.