Proben des Gospelchores

14.09.2015

NÜRTINGEN (pm). Zur ersten Probe nach der Sommerpause trifft sich der Nürtinger Gospelchor am Donnerstag, 17. September, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus St. Laurentius. Der Chor übt ein neues Programm für seine Adventskonzerte am Samstag, 28. November, in der Stadtkirche Nürtingen und am Samstag, 5. Dezember, in der Stephanus-Kirche in Bempflingen ein. Vor allem Tenöre werden dringend gesucht. Nähere Informationen unter gospelchornt@aol.com