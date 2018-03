Predigtreihe „Taufe“

BEMPFLINGEN (pm). Am Sonntag, 4. März, startet die dreiteilige Predigtreihe zum Thema „Taufe“, zu der die Evangelische Kirchengemeinde Bempflingen einlädt. In den kommenden Sonntagsgottesdiensten in der Stephanuskirche, jeweils ab 10 Uhr, wird Pfarrer Hartmut Bosch zusammen mit der Gemeinde verschiedenen Fragen nachgehen. „Warum taufen?“, unter dieser Fragestellung beschäftigt sich die Predigt am 4. März mit dem Auftrag zur Taufe, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Unter der Über-schrift „Getauft – und jetzt?“ steht am 11. März das Verhältnis von Taufe und Glaube im Mittelpunkt. Den Abschluss der Reihe bildet die Predigt am 18. März zum Thema „Taufe wozu? – neues Leben aus der Taufe“. In diesem Gottesdienst werden die diamantenen Konfirmanden ihr „60-jähriges Ja zu Taufe“ feiern.